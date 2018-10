Seit den Sommerferien beschäftigen sich die Kinder des Gemeindekindergarten "Villa Kunterbunt" in Fischbach intensiv mit dem Thema "Rund um den Apfel". Passend dazu ist ein geradezu grandioses Apfeljahr mit Spitzenerträgen. Angesichts der vielen Äpfel entstand die Idee, Äpfel aufzusammeln und damit in die Mosterei zu gehen. Mit Hilfe der ehemaligen "Kindergarten-Mama", Gabriela Draegert, die Kontakt zu Fritz Storz als Besitzer einer Streuobstwiese hergestellt hatte, sammelten die Kinder stolze zehn Säcke voll mit Äpfeln. Jedes der beteiligten Kinder füllte mit großem Eifer immer wieder seinen Eimer und so wurden die Säcke nach und nach befüllt. Zwischendurch wurden die Kinder von Gabriela Dreagert mit selbstgebackenen Apfelschnecken und Kinderpunsch, kulinarisch bestens versorgt. Als ganz besondere Überraschung gab es, nach getaner Arbeit noch einen Schokoapfel für jedes Kind. Als kleines Dankeschön Seitens der Kinder und des Kindergartenteams überreichten die Kinder an Draegert und Storz selbstgebackene Apfelkekse. Zudem erfreuten die Kinder ihre beiden Unterstützer mit dem Lied "In meinem kleinen Apfel". Damit endete ein wunderschöner und für alle toller Apfeltag. Foto: Bantle