Niedereschach Kinder begeistern

Moderiert von Nicole Lenz präsentierten sich die Kinder des katholischen Kindergartens, des Naturkindergartens "Wurzelzwerge", der "Gym-Dance" Niedereschach und der Kindergruppe der Deifelzunft mit flotten Tänzen und Showeinlagen, alles organisiert von den Jugendvertretern der drei Zünfte.

In ausgelassener närrischer Stimmung war dabei im Katharinensaal eine super Stimmung angesagt, für Jung und Alt. Im Mittelpunkt standen dabei natürlich die vielen verkleideten Kinder. Ein toller Erfolg, so kann abschließend nur gesagt werden, der sich daran zeigte, dass bei dem Besucheransturm der Saal nach und nach bis in die letzte Ecke aufgetischt werden musste.