Niedereschach Kicker feiern Meisterschaft am 9. Juni

Bei der Saisonabschlussfeier im Anschluss an die letzten Heimspiele der ersten und zweiten Mannschaft (ab 14:15 Uhr) am Samstag, 9. Juni, steigt dann die eigentliche Meisterfeier. Hierzu sind seitens des FCF alle Helfer, Fans, Freunde, Gönner, Sponsoren, das Trainerteam, die Spieler und die Bevölkerung, jeweils natürlich mit Begleitung, eingeladen.

"Wir freuen uns über den Besuch jedes Einzelnen", so der Vorsitzende, Johannes Korte, der sich wie Hirsch und die Spieler über die Glückwünsche und Gratulation des Landtagsabgeordneten ebenso freut, wie über die vielen Glückwünsche von anderer, darunter auch vieler umliegender Fußballvereine. Auch der gesamte Vorstand des FCF hat den Spielern bereits gratuliert und hofft nun, dass auch die zweite Mannschaft die Saison noch mit dem anvisierten zweiten Platz abschließen kann. Beim FCF sieht man beide Teams ohnehin als eine Einheit an und man weiß, dass ohne eine starke zweite Mannschaft Erfolge wie die errungene Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga, nicht möglich wären.

Bekanntlich startet die Fußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni. Folgende Spiele werden sicher beim Public Viewing des FC Fischbach in der Pfarrscheuer im Ort gezeigt: Freitag, 15. Juni, Portugal - Spanien, Anpfiff: 20 Uhr; Sonntag, 17. Juni, Deutschland - Mexiko, Anpfiff: 17 Uhr; Brasilien - Schweiz, Anpfiff: 20 Uhr; Samstag, 23. Juni, Deutschland - Schweden, Anpfiff: 20 Uhr und am Mittwoch, 27. Juni, Südkorea - Deutschland, Anpfiff: 16 Uhr.