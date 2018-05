Niedereschach Keine Spielhalle im Gewerbegebiet

Niedereschach. Den entsprechenden Bauantrag der Allgaier Automaten GmbH aus Villingen-Schwenningen lehnte der Gemeinderat ab. Die Firma wollte in der Wilhelm-Jerger-Straße in Niedereschach eine Spielhalle bauen.

Gemeinderat Michael Asal wies darauf hin, dass das Gewerbegebiet in Niedereschach Produktionsbetrieben vorbehalten und eine Spielhalle deshalb nicht sinnvoll sei. Eine Spielhalle würde tagsüber, nachts und auch am Wochenende viel Verkehr anziehen – und vielleicht auch Leute, die man nicht unbedingt in diesem Gebiet sehen möchte.

Manuela Fauler sah es ähnlich wie Asal und befürchtete darüber hinaus, dass – sollte die Spielhalle gebaut werden – am Wochenende nicht nur der Verkehr im Gewerbegebiet zunehme, sondern auch viele Autos stehen bleiben, die dann den Verkehr zusätzlich behindern würden. Holger Tranzer sprach mit Blick auf die beantragte Spielhalle von einer "verfehlten Signalwirkung". Niedereschach tue sich seit Jahren mit der Ausweisung von neuen Gewerbeflächen sehr schwer und halte diese für heimische Betriebe vor, meinte Tranzer. Das Niedereschacher Gewerbegebiet sei für einheimische Unternehmer und nicht für den Bau einer Spielhalle gedacht.