Seit vielen Jahren bewirten die Jugendlichen der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) Niedereschach an Christi Himmelfahrt nach dem Gottesdienst. Begonnen haben diese Bewirtungen vor vielen Jahren im Anschluss an die alljährliche "Sternprozession", die zwischenzeitlich jedoch nicht mehr stattfindet. Geblieben ist die Bewirtung durch die KjG und so war es auch am gestrigen Feiertag im Anschluss an den von Pfarrer Hess zelebrierten Gottesdienst in der Fischbacher Mauritiuskirche. Da das Wetter nicht mitspielte, verlegte man die eigentlich im Freien geplante Bewirtung kurzerhand in die Pfarrscheuer des Fischbacher Pfarrhauses, in der sich die Besucher sichtlich wohl fühlten und in froher Runde die Gemeinschaft pflegten. Das personell sehr stark vertretene KjG-Team erwies sich dabei einmal mehr als vorzüglicher Gastgeber und verwöhnte die Besucher mit leckerem Essen, Getränken und selbstgebackenen Kuchen. Das KjG-Küchenteam bot zum Mittagessen Schweinerückensteak mit selbstgemachter Kräuterbutter, dazu östi und Spargelgemüse. Foto: Bantle