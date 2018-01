Niedereschach Jedes Jahr ein beliebter Treffpunkt

Niedereschach-Kappel. In diesem Jahr fließt der Betrag wie bei der allerersten Spende vor 30 Jahren an die Feldner Mühle. Eine Spende, die dort bestens aufgehoben sei und auch dringend benötigt werde, wie Hauser und Paul Mäder, Vorsitzender des Fördervereins der Mühle, bei der Übergabe ausführten. Und beide hatten Grund zur Freude, in diesem Jahr sei ein Umsatzplus von 20 Prozent erzielt worden, so Hauser, und konnte somit der Feldner Mühle einen Spendenbetrag von 1250 Euro überreichen.

Dieses Ergebnis sei jedoch nur durch den Einsatz und das Engagement vieler Unterstützer erreicht worden. Sein besonderer Dank gelte Heinrich Popko für die kostenlose Zubereitung und Spende der 120 Liter Glühwein. Harald Bauer stellte seine schön dekorierte Garage zur Verfügung.

30 Jahre Glühweinverkauf, für Wolfgang Hauser auch ein guter Grund, im kleinen Kreis auf das Entstehen dieses inzwischen in Kappel äußerst beliebten Brauches zurückzublicken. So hätten damals die Musiker der Trachtenkapelle an verschiedenen Stellen im Dorf die bekannten Weihnachtslieder gespielt, und er und Ortsvorsteher Werner Reich seien damals auf dem Dorfplatz gestanden und hätten sich entschlossen, anstatt Däumchen zu drehen, einen Glühweinverkauf für eine soziale Einrichtung zu organisieren.