Niedereschach Jahreskonzert steht vor der Tür

Die Kappeler Musiker haben sich erst vor kurzem bei einem Wertungsspiel in der Oberstufe einer Fachjury gestellt und das Prädikat "Mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen" erhalten. Die beiden beim Wertungsspiel präsentierten Stücke, "Alvamar Ouverture" von James Barner und "Fiskinatura" von Thiemo Krass und noch weiter Musikstücke, wird die Kapelle beim Konzert in Niedereschach auch spielen.

Unter anderem spielt die Kapelle "Oregon" von Jacob de Haan. Diese besonders erfolgreiche Komposition erzählt die Geschichte von Oregon, einer der nordwestlichen Staaten Amerikas. Anhand einer Bahnfahrt über die Northern Pacific Railroad wird der Zuhörer durch die faszinierende Landschaft Oregons geführt. Mit "Tanz der Vampire" präsentiert der Musikverein eines der erfolgreichsten Musicals in Deutschland. Als weiteres Stück werden die Musiker "A Tribute to Michael Jackson" spielen. Naohiro Iwai lässt die Musik des unangefochtenen King of Pop sprechen in seinem überzeugenden Blasorchestermedley aus den Hits "Thriller", "I’ll be There" und "I Want You Back". In den Pausen und nach dem Konzert werden die Besucher im Foyer der Eschachhalle von den Mitgliedern des mit dem Musikverein befreundeten Gesangvereins Eintracht Niedereschach bewirtet.

Einlass zum Konzert am 24. November in der Eschachhalle ist um 18.30 Uhr, beginnen wird das Konzert um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro (Kinder vier Euro).