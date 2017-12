Niedereschach Insolvenz: Lösung für Touratech gefunden

Unternehmen ist Innenausstatter für Nutz- und Spezialfahrzeuge

Die wichtigste Nachricht sei aber: Es bleibe alles so erhalten wie bisher. Der Standort in Niedereschach könne dadurch gesichert werden und auch die noch verbliebenen Mitarbeiter könnten alle bleiben. Diese wurden am Donnerstag in einer Belegschaftsversammlung über die Kaufabsichten der Happich GmbH informiert.

Das Wuppertaler Unternehmen ist nach eigenen Angaben der führende Innenausstatter für Nutz- und Spezialfahrzeuge. Das familiengeführte Unternehmen, das seit 2010 zur Pelzer Swiss AG gehört und somit Mitglied der Pelzer Family Company ist, hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen und in der Tschechischen Republik ebenso wie in der Türkei, in Spanien und in China.

Happich will das bisherige Geschäftsmodell von Touratech fortführen. "Die Touratech ergänzt unser bisheriges Produktportfolio hervorragend", erklärt Geschäftsführer Marc Pelzer. "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe."