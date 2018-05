Niedereschach In Norwegen Fischbacher getroffen

Niedereschach-Fischbach (alb). Wie klein die Welt sein kann, erfuhr dieser Tage der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach in Norwegen. Als Mitglied einer Delegation des Landes Baden-Württemberg, die sich auf einer Informationstour in Norwegen befand, um sich in Sachen Energieeffizienz und Energieeinsparung zu informieren, stattete die Delegation auch der Universität in Trondheim einen Besuch ab.