Niedereschach Immer bescheiden und einfühlsam agierend

"Wir hoffen alle, dass er nicht irgendwann einmal die Flucht vor uns ergreift". Dass es Solt in Niedereschach aber sehr gut gefällt, zeigt allein schon die Tatsache, dass sogar seine Frau und Kinder bei Veranstaltungen und Anlässen des Musikvereins mit dabei sind und helfen.

Erst jüngst habe man zudem den runden Geburtstag von Solt bei einem "Ungarischen Gulaschabend" gefeiert. In Niedereschach weiß man sehr wohl, dass Solt für die "Harmonie" ein absoluter Glücksfall ist. Er ist nicht nur ein hervorragender und einfühlsamer Dirigent, sondern ein ebenso guter Jugendausbilder. Ohnehin liegt dem stets bescheiden auftretenden Mann die Jugendausbildung besonders am Herzen. Aufbauend auf der Arbeit seiner Vorgänger im Dirigentenamt, hat Solt das Niedereschacher Orchester zudem musikalisch stetig weiter entwickelt. Bei den vielen Auftritten zeigte sich einmal mehr, dass die "Harmonie" nicht nur im Namen des Vereins steht, sondern auch zwischen den Musikern und dem Dirigenten vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund sagte Huber, dass man hoffe, dass Solt noch viele weitere Jahre in Niedereschach als Dirigent tätig sein wird und überreichte ihm als kleines Dankeschön einen Gutschein, damit er sich einmal mit der Familie, abseits seiner Dirigententätigkeit, an einem schönen Ort, erholen und entspannen kann.