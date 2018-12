Niedereschach Im Regal warten Bücher auf Leser

Unterstützt wurde die Initiatorin von Christian Fleig, der das Schindeldach gefertigt hat, sowie Thomas Kammerer vom Gemeindebauhof, der die Fundamente betoniert hat. Um das mit dem schmucken Schindeldach versehene Bücherregal besser vor Wind, Regen und Schnee zu schützen, werden in naher Zukunft noch schützende Schiebegläser angebracht, so Meißner, bei der nun im Beisein von Bürgermeister Martin Ragg erfolgten offiziellen Inbetriebnahme des Regals. Dabei dankte das Gemeindeoberhaupt besonders Birgit Meißner für die Idee und ihr Engagement zusammen mit Rüdiger Krachenfels, der nicht nur mitgeholfen sondern auch das benötigte Holz gespendet hat. Ebenso ging der Dank an Christian Fleig und Thomas Kammerer.

Birigt Meißner will das Bücherregal auch künftig betreuen und dort nach dem Rechten sehen. Das neue Bücherregal sieht Meißner als kleine Ergänzung zum bereits bestehenden und von Gudrun Albert betreuten Bücherregal im Bereich des "Betreuten Wohnen" im Eschachpark. Auch hat sie im Vorfeld Kontakt mit dem Team der öffentlichen Bücherei aufgenommen.

Das dortige Büchereiteam sieht das Bücherregal an so zentraler Stelle im Park in der Ortsmitte durchaus als sinnvoll an und wird das Regal aus der eigenen Bücherkiste hin und wieder bestücken.