Niedereschach Im Alter von 58 den Sprung gewagt

Niedereschach. Der vom Team der Existenzgründungsoffensive Niedereschach (EGON) im April 2018 durchgeführte Existenzgründertag, war für den Niedereschacher Thomas Fritz ein ganz besonderer Tag. Ein Gespräch mit Niedereschachs Wirtschaftsförderer Gunnar von der Grün im Verlauf des Existenzgründertages, ließ in Thomas Fritz dem Entschluss reifen, sich selbstständig zu machen und so der Arbeitslosigkeit zu entrinnen, in die er durch die Insolvenz seines früheren Arbeitgebers geraten war.