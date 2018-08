Niedereschach Im Alter von 58 den Sprung gewagt

Niedereschach. Ein Gespräch mit Niedereschachs Wirtschaftsförderer Gunnar von der Grün im Verlauf des Existenzgründertages, ließ in Thomas Fritz dem Entschluss reifen, sich selbstständig zu machen und so der Arbeitslosigkeit zu entrinnen, in die er durch die Insolvenz seines früheren Arbeitgebers unverschuldet und überraschend geraten war.

Mit 58 Jahren waren für den erfahrenen Vertriebsfachmann, der bei seinen früheren Arbeitgebern auch im Einkauf bereits international tätig war, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt wieder eine adäquate Stelle zu finden, wegen des Alters nicht günstig. Vor diesem Hintergrund animierte Gunnar von der Grün den erfahrenen Vertriebsexperten den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen.

Beim Existenzgründertag wurde ein weiteres Gespräch zwischen von der Grün und Fritz vereinbart und die weitere, auf Thomas Fritz zugeschnittene Vorgehensweise, unter Einbeziehung der in diesem Fall als hilfreich angesehenen EGON-Partner, wie der Bundesagentur für Arbeit und der IHK, individuell besprochen. Viele Details galt es dabei im Vorfeld der Existenzgründung zu klären, angefangen von der Akquise öffentlicher Zuschüsse bis hin zu Haftungsrisiken.