Niedereschach "Ich gelobe Treue der Verfassung"

Sowohl Landrat Hinterseh, als auch die Bürgermeister Frey und Braun, wünschten Ragg für dessen zweite Amtszeit viel Kraft, eine glückliche Hand und die Gabe zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Alle drei Redner brachten in ganz persönlichen Worten ihre Wertschätzung für den Menschen und Bürgermeister Martin Ragg zum Ausdruck. "Bürgermeister einer Kommune zu sein ist eine große Herausforderung", so Hinterseh, der auch auf die vielen gemeinsamen Themenfelder zwischen Kreis und Gemeinde einging. Frey erbat die anwesenden Bürger ihrem Bürgermeister auch ein "bisschen Freiraum für die Familie und sein Hobby" zu lassen. Braun bezeichnete Ragg als herzensguten Menschen sowie tollen Kollegen mit großem Fachwissen.

Ragg selbst freute sich in seiner Ansprache darüber, dass so viele Menschen zur seiner Amtseinführung gekommen sind, betonte, dass man gerade auch in der interkommunalen Zusammenarbeit vieles gestalten und bewegen könne, sparte dabei jedoch nicht mit deutlicher und scharfer Kritik am Land Baden-Württemberg, das aus Sicht von Ragg mit seiner Politik die "Niederwerfung" des ländlichen Raumes betreibe, es den Kommunen immer schwerer mache und jeden, der dies laut und deutlich sage auch noch niedermache. Er warf der Landespolitik die Ignoranz der tatsächlichen Probleme der Menschen und Kommunen vor. In den kommenden acht Bürgermeisterjahren will Ragg, wie bisher, eine Politik für die nächste Generation machen, sich von "Bruttlern" nicht bremsen lassen.