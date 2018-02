Niedereschach "Ich brauche nur die Öffentlichkeit"

Dass auch Wahlen "vom System manipuliert" werden, ist Fridi Miller dabei klar. Anders ließe sich nicht erklären, dass sie in ihrer Heimatstadt Böblingen – in der sie eine große Fanbasis habe – bei der Bürgermeisterwahl auf lediglich 0,8 Prozent, sprich 111 Stimmen gekommen sei. Interessant ist jedoch allemal, dass Miller bei der nicht EDV-unterstützen, sondern nach ihrer Meinung hand-ausgezählten Wahl in der Gemeinde Kolbingen (Kreis Tuttlingen) kürzlich 20 Prozent der Stimmen bekam, obwohl sie dort – wie auch in Niedereschach – bis zum Wahlsonntag nie vor Ort gewesen war.