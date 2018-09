Niedereschach Höhenmeter sorgen für Freude

Niedereschach (alb). Der CDU-Gemeindeverband Niedereschach, der seit dem Start des Niedereschacher Kinderferienprogramms vor vielen Jahren immer mit dabei ist und für die Kinder interessante Programmbeiträge bietet, landete mit seinem diesjährigen Kinderferienangebot einmal mehr einen Volltreffer: In diesem Jahr ging die Fahrt zum Ende des Niedereschacher Kinderferienprogramms, an dem 34 Kinder teilnahmen, zum Baumwipfelpfad nach Bad Wildbad. Für die Kinder war es ein riesiges und faszinierendes Erlebnis, denn der Baumwipfelpfad bietet auf einer Gesamtlänge von 1250 Meter inklusive einer Rampe im Turm alles, was ein Kinderherz erfreut. Die Kinder waren tief beeindruckt von dem über 20 Meter über dem Waldboden liegenden Pfad, durch den sie quasi durch die Baumkronen der Buchen, Tannen und Fichten des Waldes spazieren konnten.