Niedereschach Höhenmeter sorgen für Freude

In diesem Jahr ging die Fahrt zum Ende des Niedereschacher Kinderferienprogramms, an der 34 Kinder teilnahmen, zum Baumwipfelpfad nach Bad Wildbad. Für die Kinder war es ein riesiges und faszinierendes Erlebnis, denn der Baumwipfelpfad bietet auf einer Gesamtlänge von 1250 Meter inklusive einer Rampe im Turm alles, was ein Kinderherz erfreut.

Die Kinder waren tief beeindruckt von dem über 20 Meter über dem Waldboden liegenden Pfad, durch den sie quasi durch die Baumkronen der Buchen, Tannen und Fichten des Waldes spazieren konnten.

Zusätzlich zu den interessanten Einblicken in die Baumkronen mit ihren Vogelnestern, Eichhörnchen und vielem mehr boten einige Informations- und Erlebnisstationen die Gelegenheit, Wissenswertes zur heimischen Natur- und Tierwelt in Erfahrung zu bringen und kindgerechte Geschicklichkeitsübungen zu absolvieren. Der Höhepunkt war der 40 Meter hohe Aussichtsturm am Ende des Baumwipfelpfades. Beim Aufstieg über die Rampe hob sich der Blick immer weiter über den Wald und bot den Kindern einen herrlichen Rundumblick über die Wälder des Nordschwarzwaldes.