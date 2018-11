Niedereschach Hinter Zahlen stehen Menschen

Umrahmt wurden die Feiern von den Musikvereinen, Kirchenchören, den Feuerwehren, Soldaten der Patenkompanie sowie von Schülern. Sie alle hatten sich versammelt, um an die Menschen, die im Krieg und durch Gewaltherrschaft starben, zu erinnern. "Für die unter uns, die selbst noch Angehörige im Krieg verloren haben, ist dieser Tag besonders wichtig und besonders traurig. Sie denken an einen oder mehrere Menschen, die ihnen fehlen. Sie trauern, weil Krieg und Diktatur ihnen einen nahestehenden Menschen und damit einen Teil ihres Lebens nahmen", so die Redner.

Für viele jüngere Deutsche rücke der Volkstrauertag in immer weitere Ferne. Trauer sei ja zunächst einmal etwas Persönliches. Man sei traurig, wenn man einen nahestehenden Menschen verliere. Viele Jüngere aber haben die Menschen, die durch Krieg und Gewaltherrschaft gestorben sind, nicht mehr gekannt. Um wen und warum also sollen sie am Volkstrauertag trauern? Was bedeutet Volkstrauertag? "Ist die Trauer an diesem Tag etwa darauf beschränkt, um die Angehörigen eines Volkes, also in Deutschland um die Deutschen, zu trauern?", fragten die Redner. Sie beantworteten die Frage mit Nein. "Es ist kein Tag der Staatstrauer, sondern ein Tag der gemeinsamen Trauer der Menschen." Und diese Trauer bedürfe keiner direkten Verwandtschaft mit denen, die gestorben sind.

55 Millionen sterben