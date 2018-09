Niedereschach Herausforderung für das Rote Kreuz

Niedereschach-Fischbach. Dies ist auch ganz im Sinne der Vorsitzenden der beiden Ortsvereine Angelika Müller aus Fischbach und Gerhard Bader aus Niedereschach. "Was die Bereitschaftsmitglieder am Wochenende beim Mofarennen rund um die Uhr, und von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht hindurch, im Hintergrund geleistet haben, ist aller Ehren wert und einfach nur großartig. Eine solche Unterstützung ist alles andere als selbstverständlich", freute sich der sichtlich dankbare organisatorische Rennleiter, Daniel Lipp. Vor Ort mit dabei waren auch die Ärzte Bastian Veigel und John Paul Ndeh Fobiwe, die ebenso wie die Bereitschaftsmitglieder einiges zu tun hatten, um die größeren und kleineren Blessuren der Teilnehmer und der Besucher zu versorgen.

Rund 30 größere und kleinere Blessuren galt es am Wochenende zu versorgen. Daniel Lipp ist den Aktiven der DRK-Ortsvereine, den beiden Ärzten und den Mitgliedern der Feuerwehr Fischbach für ihren ehrenamtlichen Einsatz dankbar. Wie so viele andere auch, stünden sie voll und ganz hinter dem Mofa-Langstrecken-Rennen, und nur durch solch breite Unterstützung, sei eine derartige Großveranstaltung, für die ein extra Sicherheitskonzept erstellt wurde, überhaupt umsetzbar.

Nur am Rande sei erwähnt, dass das DRK Fischbach bei der nächsten Großveranstaltung des DRK Niedereschach natürlich ebenfalls aushelfen wird, wenn Bedarf vorhanden ist. Mit Blick auf die immer älter werdenden Bereitschaftsmitglieder in beiden Ortsvereinen würden sich beiden Vereine über Zuwachs in der Bereitschaft freuen.