Niedereschach Heizzentrale zwei Aggregate stärker

Niedereschach. Dort wird der Vorstand berichten und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 vorlegen. Zudem wird der Prüfbericht des Genossenschaftsverbands vorgelegt und Beschluss gefasst über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Die im Jahr 2009 ins Leben gerufene, 2010 ins Handelsregister eingetragene Genossenschaft hat sich längst als Glücksfall für Niedereschach erwiesen. Der ehrenamtlich tätigen Interessengemeinschaft, die für eine lokale und bestens funktionierende Energieversorgung in Niedereschach gesorgt hat, ist es zu verdanken, dass Niedereschach Bio-Energiedorf ist.

Was die aktiven Mitglieder des Teams beim Projekt Hackschnitzel-Heizzentrale und dem Fernwärmenetz geleistet haben, ist beeindruckend. Die ehrenamtlichen Kräfte mit Alwin Rist als Motor an der Spitze, haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Energieleistung erbracht, um mit Erfolg die Energiewende in Niedereschach herbeizuführen und dies getreu dem BEN-Motto "Energie in Eigenregie".