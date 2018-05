Niedereschach Harsche Kritik an bürokratischem Aufwand für Vereine

Es ging um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, einem daraus resultierenden Gewerbesteuerbescheid, bei dem sich die Gemeinde kulant gezeigt habe und Zahlungen an die Industrie- und Handelskammer, die sogar wegen der Betriebsgröße des Clubraums angefragt habe und zudem wissen wollte, wo der "wirtschaftliche Schwerpunkt" des JCF liege. Der zeitliche Aufwand, bis alles geklärt war, sei groß gewesen. Ohnehin, so der Eindruck von Petrolli, werde der bürokratische Aufwand für Vereinsvorsitzende Jahr für Jahr größer.

Ortsvorsteher Peter Engesser pflichtete Petrolli bei und bedauerte die ständig steigenden Belastungen für die Vereine und nannte als ein weiteres Beispiel die vor wenigen Tagen in Kraft getretene neue Datenschutzverordnung der EU. "Ich frage mich, wie das in Zukunft noch alles gehen soll", so Engesser. Fischbach haben zehn aktive Vereine, auf die er sehr stolz sei. Den nahezu komplett anwesenden Vereinsvertretern sprach er ein dickes Kompliment für deren ehrenamtliches Engagement aus, das aktuell noch sicherstelle, dass in Fischbach die Vereinswelt intakt ist.

Die Gemeinde unterstütze die Vereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten. So jüngst auch den Wunsch des JCF nach einem Freisitz vor dem Clubraum beim Treppenabgang zur Bodenackerhalle. Die Jugendlichen hätten sich ehrenamtlich mit eingebracht und seien zudem von der Firma Müller Team Bau unterstützt worden. Was in der Fischbacher Vereinswelt zusammen mit vielen Unterstützern geleistet werde, sei aller Ehren wert. Auf immer noch mehr bürokratische Belastungen könne man aber gerne verzichten. Dann bleibe mehr Zeit, sich für den eigentlichen Vereinszweck zu engagieren.