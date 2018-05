Niedereschach Grundschüler lernen Grundlagen des Fußballs

Günter Rommel ist ausgebildeter Gymnasiallehrer für Sport, Geografie und Geschichte und Fußballtrainer mit offizieller DFB A-Lizenz. Die Fußballschule "GOAL" wurde von ihm im Jahre 2003 gegründet. Seine Trainerlaufbahn begann er von 1983 bis 1985 als Jugendtrainer beim VfB Stuttgart, ehe er von 1985 bis 1990 als A-Juniorentrainer der Stuttgarter Kickers fungierte. Von 1990 bis 1995 war er sportlicher Leiter bei den TSF Ditzingen. 1999 bis 2001 war er als Co-Trainer bei den Profis der Stuttgarter Kickers tätig sowie A-Juniorentrainer und Jugendkoordinator. Von 2001 bis 2005 trainierte er dann den SC Pfullendorf in der Regionalliga. Von 2006 bis 2008 war er Trainer der Bundesligamannschaft der Frauen beim VfL Sindelfingen. Im September 2008 übernahm er dieselbe Aufgabe beim SC Freiburg in der Frauen-Bundesliga und war zudem als Scout für die männlichen Profis tätig. Jan Lakeberg wurde zum Sport- und Gymnastiklehrer ausgebildet, spielte in der Regionalliga in der A-Jugend beim BSV Kickers Emden und ist in der Kreisliga beim SV Wittmund aktiv.