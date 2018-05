Unvergessen ist bei der Frauengemeinschaft Niedereschach, was ihre Ehrenvorsitzende, Helga Glatz, über Jahrzehnte hinweg für die Gemeinschaft geleistet hat. Anlässlich der diamantenen Hochzeit von Helga Glatz und ihrem Mann Siegmund ließen es sich Melanie Rieble, Isolde Otto, Veronika Ettwein und Ute Flaig nicht nehmen, das Jubilarenpaar zu besuchen und zu gratulieren. Dabei wurden viele Erinnerungen rund um die Frauengemeinschaft ausgetauscht. Es kommt sicherlich nicht oft vor, dass ein Ehepaar so engagiert ist, dass sowohl die Frau als auch der Mann in einem Verein den Ehrenvorsitz verliehen bekommen – beim Ehepaar Glatz aus Niedereschach ist es der Fall. Das hob auch Bürgermeister Martin Ragg besonders hervor, der sich zur gemütlichen Runde gesellte, um Helga und Siegmund Glatz zu gratulieren. Foto: Bantle