Niedereschach Generationen stellen Sportlichkeit unter Beweis

Niedereschach. 27 Kinder und Jugendliche sowie 20 Erwachsene haben in diesem Jahr in Niedereschach unter Leitung von Bodo Volz das Deutsche Sportabzeichen erworben. Im Rahmen einer Feierstunde überreichten Bürgermeister Martin Ragg und Bodo Volz die Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze. Zunächst aber stand Volz selbst im Blickpunkt, als ihn der Bürgermeister dafür auszeichnete, dass er in Niedereschach bereits zum zehnten Mal die Prüfungen für das Sportabzeichen abgenommen hat.