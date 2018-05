Niedereschach Gemeinschaft gelebt

Für die Musiker gab es für ihr gekonntes Musizieren während des Gottesdienstes immer wieder Beifall. Die Kirchenbesucher waren begeistert und genossen zudem die Impulse durch die Mitglieder des Vorbereitungsteams. Cornelia Roth ging darauf ein, wie die Idee zu diesem gemeinschaftlichen Gottesdienst entstanden ist.

"Wir wollen jedoch nicht nur von Gemeinschaft reden, sondern das Miteinander pflegen", so Roth und lud zum Ende des Gottesdienstes alle in den Pfarrgarten ein, um bei einem Glas Sekt und Hefezopf miteinander ins Gespräch zu kommen und eben die im Gottesdienst so viel beschworene Gemeinschaft auch zu leben.

Mit dem vierten Satz aus dem Stück "Kosakenkämpfe" endete der Gottesdienst überaus schwungvoll. In der mit einer guten Akustik versehenen Mauritiuskirche kamen die gekonnten musikalischen Darbietungen des MVF in ganz besonderer Weise zur Geltung.