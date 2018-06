Niedereschach Gemeinsam Musizieren macht Spaß

Aktuell hat der MVF eine Aktion gestartet, um weitere Menschen, die Spaß und Freude an der Blasmusik haben, für ein musikalisches Mitwirken in der Kapelle zu gewinnen. Egal, ob ehemaliger Musiker, neu zugezogen oder Quereinsteiger: Beim Musikverein Fischbach sind alle willkommen und eingeladen, gemeinsam und ungezwungen in der Kapelle zu musizieren.

n Wer Interesse am gemeinsamen Musizieren hat, kann einfach einmal bei den Proben vorbeischauen. Diese finden jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr im Schmiedesteighaus in der Schramberger Straße in Fischbach statt. Wer Fragen zu den Proben oder zum Verein hat, kann sich bei Michael Stern Telefon, 07725/9 15 59 91, melden.