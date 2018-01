"Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit". So lautete das Motto der Sternsingeraktion. Erfreulich viele Kinder beteiligten sich in Fischbach an dieser Aktion. In Fischbach und Schabenhausen waren sieben Sternsingergruppen unterwegs. Unser Bild zeigt eine dieser Gruppen in Sinkingen. Die Sternsinger freuten sich, dass sie fast überall freundlich und herzlich empfangen wurden, als sie den Segen in die Häuser brachten. Foto: Bantle