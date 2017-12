Niedereschach Gemeinde bemüht sich um Querung

Seit 50 Jahren 30er-Zone

Wenngleich in den vergangenen fünf Jahren die Kenntlichmachung dieses Tempo-30-Bereichs stetig verbessert worden sei – es wurden Zusatzschilder aufgestellt und vor wenigen Monaten auch die "30" groß auf den Straßenbelag gemalt – sei stets der Wunsch der Gemeinde gewesen, einen weiteren Fußgängerüberweg, etwa zwischen Nahkauf und Bäckerei Bantle, einzurichten, so der Schultes weiter.

Nach zunächst vergeblichen Versuchen, insbesondere wurde die Ablehnung des Antrages der Gemeinde mit dem zu geringen Abstand zu den bestehenden Überwegen begründet, sei im Rahmen der vergangenen Verkehrsschau ein wichtiger Durchbruch gelungen: Im vergangenen Sommer stellte die Verkehrsschau in Aussicht, einen weiteren Fußgängerüberweg, etwa in Höhe des Nahkauf-Marktes und der Bäckerei Bantle und der Volksbank zu installieren. Es wurde der Gemeinde zugesichert, dass in die erforderlichen, tatsächlichen wie rechtlichen Prüfungen eingestiegen wird.

"Somit befinden sich derzeit unter anderem Zählungen von Fußgängern und Fahrzeugen in Vorbereitung", erklärt Ragg.

Falls die gesetzlichen Vorgaben für einen Fußgängerüberweg erfüllt sind, werde das Straßenverkehrsamt eine entsprechende Anordnung erlassen. Diese müsse anschließend vom zuständigen Straßenbauamt geplant und umgesetzt werden. "Es stimmt uns alle im Gemeinderat besonders traurig, dass ausgerechnet jetzt, wo wir uns doch bereits mit den zuständigen Behörden auf dem richtigen Weg befinden, dieses Unglück geschehen musste", bedauert Rapp.

Er und der Gemeinderat werden sich weiter mit Nachdruck für die Entschärfung der Verkehrssituation in der Villinger Straße einsetzen.

Im Gedenken an die tödlich verunglückte Fußgängerin, wurden am Unfallort in den vergangenen Tagen viele Lichter entzündet und Blumen niedergelegt.