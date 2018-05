Niedereschach Geld aus Vortrag kommt Bedürftigen zugute

Nicht in Nobelhotels, sondern in Backpacker-Unterkünften untergebracht, hat er viele ferne Länder bereist. Um das Leben dort kennenzulernen und mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen, reist Schuler mit dem Fahrrad – auch in die entlegensten Ecken der Welt. Im vergangenen Jahr war der Garten Eden Mittelamerikas, Costa Rica, sein Ziel. Rund zwei Monate war der Niedereschacher dort unterwegs und bewältigte eine Strecke von stolzen 2700 Kilometern mit seinem Fahrrad.

Über diese Reise hat er im Katharinensaal beim Forum Niedereschach erzählt – bei einem unglaublichen Besucheransturm sind damals über 1800 Euro an Spenden zusammengekommen.Schulers Wunsch war es, die Spendensumme der Wärmestube "Paradies" in Schwenningen zukommen zu lassen.

Groß war nun die Freude bei Bärbel Wagner, der Vorsitzenden des Fördervereins "Wärmestube Paradies" und Schatzmeisterin Maria Wöhrle, als ihnen der Spendenscheck von André Schuler überreicht wurde. Mit dabei waren bei der Scheck-Übergabe auch Annette Rienhöfer-Schweer und Marlies Jerger vom Forum Niedereschach. Die Besucher konnten sich vor Ort davon überzeugen, wie gut die Wärmestube bei ihren Gästen angenommen wird: Die Tische hatten sich nach und nach gefüllt.