Niedereschach Geld aus Vortrag kommt Bedürftigen zugute

Niedereschach/VS-Schwenningen. Dank André Schuler hat die Wärmestube in Schwenningen eine großzügige Spende bekommen. Mit im Boot waren bei der Scheckübergabe auch die Vertreter des Forums Niedereschach. Wenn jemand weiß, wo auf der Welt Not am Mann ist, dann bestimmt der Niedereschacher Weltenbummler André Schuler. Nicht in Nobelhotels, sondern in Backpacker-Unterkünften untergebracht, hat er viele ferne Länder bereist. Um das Leben dort kennenzulernen und mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen, reist Schuler mit dem Fahrrad – auch in die entlegensten Ecken der Welt. Im vergangenen Jahr war der Garten Eden Mittelamerikas, Costa Rica, sein Ziel. Rund zwei Monate war der Niedereschacher dort unterwegs und bewältigte eine Strecke von stolzen 2700 Kilometern mit seinem Fahrrad. Über diese Reise hat er im Katharinensaal beim Forum Niedereschach erzählt – bei einem unglaublichen Besucheransturm sind damals über 1800 Euro an Spenden zusammengekommen.Schulers Wunsch war es, die Spendensumme der Wärmestube "Paradies" in Schwenningen zukommen zu lassen.