Niedereschach Geländeauffüllung sorgt für Ärger

Niedereschach-Kappel. Er brachte zusammen mit seinen Söhnen Mathias und Stefan in der Fragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung seinen Unmut zum Ausdruck, verbunden mit der Forderung, die seiner Meinung nach überdimensionierte Auffüllung zurückzubauen. Die Landesbauordnung sehe für eine verfahrensfreie Genehmigung eine Fläche unter 500 Quadratmeter bei einer Höhe unter zwei Metern vor. Nachdem die Auffüllung augenscheinlich die genannten Werte weit überschritten hat, habe er die Auffüllung vermessen lassen und seine Vermutungen seien bestätigt worden: Die Fläche betrage 2150 Quadratmeter und die Höhe erreiche bis zu 4,80 Meter. Konrad Ettwein und auch ein weiterer Angrenzer, Heiko Laufer, brachten es auf den Punkt: Hier sei die verfahrensfreie Genehmigung ausgenutzt worden, um für eine größere Menge Bodenaushub die Entsorgungskosten zu sparen auf Kosten der Natur und der Angrenzer. "Wir sind allesamt der Meinung, dass das, was da oben gemacht wurde, nicht rechtens ist", so stellte Mathias Ettwein in den Raum. Bei Starkregen habe sich bereits gezeigt, dass die Böschung ausgespült worden sei und das Aushubmaterial auf seinem Grundstück gelandet sei. Sein Widerspruch gegen die Angrenzerbenachrichtigung sei fristgerecht bei der Gemeinde eingereicht worden. Des Weiteren seien bei der Auffüllung Bäume und Sträucher überschüttet und beschädigt worden.

Bürgermeister Martin Ragg sagte zu, das Thema im Gremium zu beraten. Jedoch sei zuvor erst die Stellungnahme auf den eingereichten Einspruch von Konrad Ettwein beim Landratsamt abzuwarten. Vorher mache es keinen Sinn, die Angelegenheit im Gemeinderat zu besprechen.