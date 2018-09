Niedereschach-Fischbach (alb). Ein seltsames Gerät hat der Leiter des Fischbacher Heimatmuseums, Hans-Otto Wagner, als weiteres Requisit für das Museum der Gesamtgemeinde Niedereschach erhalten. Das Problem war, dass weder der "Übergeber" des Gerätes noch Wagner wussten, was das für ein "Utensil" ist. Vorstellen konnte sich Wagner lediglich, dass das Gerät etwas mit Stricken, Häkeln oder Ähnlichem zu tun hat. Um das Geheimnis zu lüften, versendete er eine Rundmail an Freunde und Bekannte und bat um Unterstützung. Das Gerät ist aus Alu und hat unten eine Reihe Hakenschieber, die sich nach den Seiten neigen können. Mit einem Schiebestab kann man sie gerade halten. Die Scheiben haben seitlich Rillen, mit denen sie auf das Aluhaltestück gesteckt werden können und die von einem Gummi gehalten werden. Im Karton, in dem das gute Stück übergeben wurde, waren noch verschieden große Nähnadeln. Es dauerte nicht lange und das Geheimnis konnte durch einen Tipp und Wagners Internetrecherchen gelöst werden. Bei dem "seltsamen Gerät" handelt es sich um einen Stopfwebapparat, auch Sockenstopfapparat, der Firma Stopfpilz. Ursprünglich mit Holzscheiben versehen, besteht der nun dem Museum vorliegende Apparat aus Kunststoffscheiben. Klar ist, dass das seltene Teil demnächst im Museum ausgestellt wird.