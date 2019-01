Niedereschach Gar die Partner der Rotkreuzler helfen mit

Bereitschaftsärztin Ursula Engesser brachte sich nicht nur durch Vorträge mit ein, sondern führte eine Unterweisung in der Laienreanimation durch.

Auch am Kinderferienprogramm hat sich der Ortsverein beteiligt. Hinzu kamen teils sehr aufwendige Sanitätswachdienste bei Großveranstaltungen, wie dem internationalen Mofarennen in Fischbach, dem Kreiserntedankfest in Weiler, beim Fastnachtsumzug in Fischbach oder bei der Unterstützung anderer Ortsvereine aus dem Kreisverband – etwa beim Triberger Weihnachtszauber oder bei Eishockeyspielen in Schwenningen. Bei 16 Heimspielen des FC Fischbach war man ebenfalls präsent. Hinzu kamen Übungen mit der Feuerwehr und der "Helfer-vor-Ort-Gruppe" sowie ein Blutspendetermin. Bei der Breitenausbildung hielten die Ausbilder Josef Hug und Heike Wardenbach Kurse ab.

Leicht angestiegen ist zur Freude der Bereitschaftsleitung der Besuch bei den Dienstabenden von 67 auf 69 Prozent. Nicht ein einziges Mal gefehlt haben Wolfgang Schwochert, Monika und Helmut Hildbrand und Margarete Elsner, die hierfür ebenso geehrt wurden wie Traudel Müller und Reinhold Stern, die nur eine zu verzeichnen hatten sowie Alexander Scherrmann und Brigitte Stern mit je zwei Fehlproben.