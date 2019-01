Niedereschach Ganz vorne beim Glasfaserausbau

Ökologie

Die Gemeinde habe einige Flächen zur Blühlandschaft umgestaltet, etwa am Hardtweg oder an der Eschachhalle. Zudem würden einige Wiesen weniger gemäht, was vielleicht für den ästhetischen Betrachter etwas gewöhnungsbedürftig sei, den Insekten jedoch schlichtweg länger einen wichtigen Lebensraum biete. Auch mit den erfolgten großen Ökomaßnahmen in der "Schlietshalde" sowie am "Fahrenberg" nehme die Gemeinde Niedereschach erhebliche Mittel in die Hand, um ökologische Aufwertungen zu erreichen.

Kommunalwahlen

Am 26. Mai 2019 finden neben der Europawahl auch die Kommunalwahlen statt. Es gilt, einen Kreistag und einen Gemeinderat sowie die Ortschaftsräte in Fischbach, Kappel und Schabenhausen neu zu wählen. Er verband dies mit dem Wunsch an die Anwesenden, zu überlegen, ob sie nicht selbst auf einer Wahlliste für eines oder mehrere der genannten Gremien kandidieren wollen. In der Kommunalpolitik sei der Bezug zu den politischen Themen und die Bürgernähe so intensiv wie sonst kaum irgendwo. In den Kommunalparlamenten habe man die Möglichkeit, konstruktiv zu denken, Verschwiegenheit zu lernen und sich nur bedingt parteipolitisch einsetzen zu müssen.