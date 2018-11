Niedereschach Ganz viele Unternehmer-Themen kommen auf den Stammtisch

Wie wichtig es ist, die in Niedereschach vorhandene, vielfach hochgelobte Infrastruktur zu erhalten, machte Ragg am Beispiel der zurückliegenden kurzfristigen und überraschenden Schließung der Postagentur in Niedereschach deutlich. Auch da war EGON aktiv, um eine schnelle Lösung zu finden. Wichtig und ganz entscheidend sei, dass die im Ort vorhandenen Einrichtungen und Angebote in allen Bereichen von den Bürgern auch genutzt werden.

Baugebiete

Und die heimischen Betriebe müssten sich vor Ort auch entwickeln können. Deshalb sorge die Gemeinde vorausschauend für neue Gewerbeflächen. Aktuell stünden im neu erschlossenen Gewerbegebiet "Riedwiesen Mitte" in Fischbach noch einige Flächen zur Verfügung. Nachdem die Gemeinde das bestehende Erbbaurecht für sein Gelände, auf dem die Anlage des insolventen Reit- und Fahrvereins Niedereschach steht, zurück erworben hat, möchte die Gemeinde auch diese Fläche künftig als Gewerbefläche nutzen. Weitere, brutto 6,7 Hektar Gewerbeflächen sollen im Bereich "Zwischen den Wegen" in Richtung Dauchingen erschlossen werden.

Handwerkerpark

Mit Blick auf die Verkehrssituation in der Dauchinger Straße, regte der Niedereschacher Stuckateur Thilo Schauer an, diese, von den Handwerkern gewünschten kleinen Flächen hinter dem "Penny-Markt" in der Deißlinger Straße zu schaffen. Dort sei ein entsprechendes Areal vorhanden, dessen Boden durch eine frühere Nutzung zwar kontaminiert sei und deshalb vor einer Erschließung sicher einige Herausforderungen mit sich bringe, welche von der Gemeinde jedoch problemlos geschultert werden könnten. Die grundsätzliche Idee von Schauer, in Niedereschach eine Art "Handwerkerpark" zu schaffen, findet Ragg gut und wird diese auch in den Gemeinderat tragen.

Breitband

Als großes Thema, das auch für die Gewerbetreibenden immens wichtig ist, bezeichnete Ragg den Breitbandausbau, der in Fischbach im Gewerbegebiet bereits erfolgt sei und für den in Niedereschach, bedingt durch den Ausbau der Nahwärmenetzes, bereits eine Vielzahl von Leerrohren in den Straßen liegen. Vorrang haben jedoch derzeit die völlig unterversorgten Ortsteile Fischbach und Schabenhausen. Dann wende man sich Kappel und Niedereschach zu.

Bildung

Die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, bezeichnete das Gemeindeoberhaupt als "absolutes Zukunftselement" von dem auch die heimischen Betriebe profitieren. Zum Ende des laufenden Schuljahres werden dort die ersten Schüler den regulären mittleren Bildungsabschluss, also die "Mittlere Reife" absolvieren.

Die Südumfahrung

Mit Blick auf die geplante Südumfahrung, die in Niedereschach die Dauchinger Straße entlasten soll, habe sich in Niedereschach eine Bürgerinitiative (BI) gebildet, die gegen dieses Projekt ist. Diese habe eine Petition beim Land eingereicht.

Deshalb tagt der Petitionsausschuss am Mittwoch, 5. Dezember, um 10.30 Uhr in öffentlicher Sitzung im Sitzungssaal des Niedereschacher Rathauses. Seitens der Gemeinde, so Ragg, habe man im kommenden Jahr 2019 wohl alle Unterlagen und Gutachten zusammen, um die Südumfahrung, sollte sie finanzierbar sei, zu bauen. Vor einer endgültigen Entscheidung werde man jedoch eine Bürgerversammlung durchführen.

Wohnraum

Im Wissen darum, dass es vielen Betrieben schwer falle, vor Ort Wohnraum für ihre Mitarbeiter zu finden, erklärte Ragg, dass die Gemeinde vor diesem Hintergrund die nun angelaufenen zwei Großbauprojekte in der Villinger Straße, bei denen insgesamt 28 neue Wohnungen entstehen, begrüße. Auch die Gemeinde leiste einen Beitrag die Situation zu entschärfen und wolle deshalb im Ortsteil Schabenhausen im Gebiet "Badäcker" ein Neubaugebiet mit rund 14 Bauplätzen erschließen.