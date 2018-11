Niedereschach - Aus allen Nähten platzte die Eschachhalle in Niedereschach beim Auftritt der Band "Allgäupower". Über 1200 Besucher feierten eine "Mega-Party". Beim FC Kappel sah man nur zufriedene Gesichter. Die Jungs von Allgäupower heizten den Gästen in Dirndl und Lederhose bei der "Nacht in Tracht" ein.