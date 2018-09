Niedereschach Gäste lauschen den Glockenklängen gern

Niedereschach. Seit neun Jahren erfreut das schöne Glockenspiel am Niedereschacher Rathaus nicht nur die Niedereschacher selbst, sondern auch die Besucher und die Gäste der Gemeinde. Errichtet wurde es 2009 dank des beispielhaften Engagements von Bürgern aus allen Ortsteilen. Viermal am Tag erklingt das am Rathaus in Niederschach angebrachte Glockenspiel. Mit Rücksicht auf das Stundenläuten der Kirchenglocken ertönt das Glockenspiel um 9.05 Uhr, 12.05 Uhr, 15.05 Uhr und 18.05 Uhr.