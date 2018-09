Niedereschach Gäste lauschen den Glockenklängen gern

Errichtet wurde es 2009 dank des beispielhaften Engagements von Bürgern aus allen Ortsteilen. Viermal am Tag erklingt das am Rathaus in Niederschach angebrachte Glockenspiel. Mit Rücksicht auf das Stundenläuten der Kirchenglocken ertönt das Glockenspiel um 9.05 Uhr, 12.05 Uhr, 15.05 Uhr und 18.05 Uhr.

Für viele Niedereschacher ist das Glockenspiel längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden, was es jedoch nicht ist. Das bemerkt man vor allem dann, wenn immer wieder Touristen und Feriengäste hinter dem Rathaus stehen und das meisterliche Glockenspiel bewundern und fotografieren.

Auch die Mitglieder der jüngst aus der spanischen Partnergemeinde Arzua in Niedereschach weilenden Besucherdelegation waren begeistert, als bei ihrer Ankunft deren Nationalhymne in Glockenspielform erklang.