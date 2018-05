Niedereschach Gäste bringen spanisches Feeling in die Halle

Die Städtepartnerschaft zwischen Niedereschach und Arzúa war im Jahr 2002 ins Leben gerufen worden und ist auf die Freundschaft zwischen dem früheren Bürgermeister Otto Sieber und dem damaligen Bürgermeister von Arzúa, Manuel Lopez, zurückzuführen. Diese Freundschaft kam über zahlreiche damals in Niedereschach wohnende frühere Gastarbeiter aus Spanien zustande. Nach der Neugründung des Freundeskreises Arzúa im Jahr 2013 und der darauf folgenden Gründung eines Freundeskreises auch in der spanischen Patengemeinde haben sich die gegenseitigen Beziehungen von Jahr zu Jahr intensiviert.

"Soul Machine" sorgt am zweiten Festivalabend für tolle Partystimmung

Im vergangenen Jahr besuchte eine Delegation des Niedereschacher Freundeskreises mit Gerd Jerger an der Spitze das berühmte Käsefest in Arzúa – und war dabei mit einem Stand mit Informationsmaterial und Schwarzwälder Schinken- und Wurstspezialitäten vertreten.

Nun haben es die beiden Freundeskreise geschafft, auch einmal original galicische Musik nach Niedereschach zu holen. Was Bürgermeister Martin Ragg natürlich besonders freut, zumal ja auch der erste Besuch seines spanischen Amtskollegen – mit dem er sich übrigens prächtig, auch sprachlich auf Englisch, versteht – in Niedereschach mit ansteht.

Der zweite Festivalabend ist dann ganz im Zeichen von Rock und Pop mit der Partyband "Soul Machine", vom Start an bis zum letzten Ton live und handgemacht – musikalisch wird sie sogar durch Bürgermeister Martin Ragg auf seiner Trompete unterstützt. Und die Musiker von "Soul Machine" wissen gut, wie man Menschen zum Tanzen und zum Feiern bringt.

Örtliche Vereine sind auch in diesem Jahr beim Festival mit im Boot

Zur Partystimmung trägt an beiden Abenden zusätzlich noch die imposante Illumination des Schlietsees vor der Eschachhalle in allen Farben bei. Das alles soll auch in diesem Sommer das Eschach-Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Bei durchgehend freiem Eintritt steigt das Event am Donnerstag, 26 Juli, um 18 Uhr im Festival-Garten rund um die Eschachhalle. Der Fassanstich durch Bürgermeister Martin Ragg wird gefolgt von Musik, Spezialitäten und guter Laune beim spanischen Abend. Nach der Gartenöffnung am zweiten Festivaltag, Freitag, 27. Juli, ab 17 Uhr gestalten die zehn Musiker der Partyband "Soul Machine" – vom vorherigen Festival bereits bekannt – ab 18 Uhr den Abend im Zeichen von Rock, Pop und Tanz. Alle bisher beteiligten Vereine und Organisationen sind bei dem diesjährigen Eschach-Festival wieder mit im Boot, dies sind der Tennisclub zusammen mit der Deifelzunft, Trachtenverein Reckhölderle, Lehr-Hexen, Narrenzunft, Twirling-Tanzsportgruppe, Landfrauen, der Freundeskreis Arzúa und erstmals auch der "Xangverein" Eintracht.