Erfolgreiche Jugendarbeit geht heute weit über den eigentlichen Vereinszweck hinaus. Beim Fußballclub Kappel betreibt man sehr erfolgreich Jugendarbeit, und so waren jetzt die Kinder der Fußball- und der Tischtennisabteilung auf großer Fahrt zum Erlebnispark Tripsdrill. 54 Jugendliche und zehn junggebliebene Begleiter machten für einen Tag den Freizeitpark unsicher. Gegen 7 Uhr startete der Bus in Richtung Cleebronn, um pünktlich zur Park­eröffnung vor den Toren zu stehen. Da das Wetter bis zum Schluss mitspielte, waren die Kinder bei den Wasserfahrgeschäften wie etwa der "Badewanne" genau an der richtigen Adresse. Neben der Sonne halfen auch die Holzachterbahn "Mammut" oder die Katapult-Achterbahn "Karacho" dabei, schnell wieder trocken zu werden. Am Ende waren alle Teilnehmer derselben Meinung: Der Tag ging viel zu schnell zu Ende, der Ausflug war ein voller Erfolg. Foto: Preuß