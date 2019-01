Niedereschach Für Satzungsänderung nicht beschlussfähig

In den Berichten des Vorsitzenden Thomas Müller und von Schriftführerin Christine Treiber wurden die Aktivitäten noch einmal in Erinnerung gerufen. Das reichte von der Mitgestaltung von Gottesdiensten über eigene Konzerte bis hin zur Beteiligung am Weihnachtsmarkt in Dauchingen.

Dass beim Förderverein auch die Finanzen in bester Ordnung sind, zeigte sich im Bericht von Kassenchefin Annette Deiss. Ihr bescheinigten die Prüferinnen, Claudia Mauth und Diana Weber, eine tadellose Kassenführung. Im Terminausblick von Müller zeigte sich, dass die Cross Notes in diesem Jahr bereits wieder einige feste Termine im Kalender stehen haben. Es kommen jedoch noch weitere hinzu, so die Ankündigung von Müller. "Es ist wunderbar, dass es den Gospelchor gibt", freute sich Pfarrer Krech.

Bürgermeister Martin Ragg übermittelte dem Verein und dem Chor nicht nur seine, sondern nur auch die besten Wünsche seines Kollegen Torben Dorn aus Dauchingen. Der Förderverein und die Cross Notes seien eines der Paradebeispiele der guten Zusammenarbeit zwischen Niedereschach und Dauchingen. Mit Blick auf die Feier zur Einweihung der neuen Kirchenfenster in der evangelischen Kirche in Niedereschach erklärte Ragg, dass etwas gefehlt hätte, wenn die Cross Notes dort nicht dabei gewesen wären. Gleiches gelte für den Posaunenchor.