Niedereschach Für Oma und Opa

Kein Wunder, die Großeltern freuen sich die Enkel in Aktion zu erleben – und das monströse Kuchenbüffet, alles selbst gebacken natürlich, das vom Förderverein und den beteiligten Eltern nebst Kaffee und Getränken kostenlos angeboten wird, ist fast schon Kult im Ort. Weil es meist die Großeltern sind, die die Aufführungen ihrer Enkel auf der Bühne mit großer Freude mitverfolgen und dabei seit Jahren auch feststellen könne, dass da regelrechte kleine Talente auftreten, ob beim Theater oder als kleine Ansager, hat sich für den Seniorentag inzwischen der Begriff "Oma- und Opa-Tag" eingebürgert. Und so war auch jetzt die Schlossberghalle wieder mit erwartungsfreudigen Eltern, vor allem jedoch den dazugehörigen Großeltern nahezu gefüllt, und alle lauschten nach der Begrüßung durch die Kindergartenleiterin Amalie Rebmann dem Begrüßungslied mit dem Titel "Eine Oma/ Opa wie die meinen...." Es folgte eine bunte Programmpalette, zu der die Kindergartenkinder im Alter von zwei bis sechs Jahren wie auch die Klassen der Grundschule jede Menge an Spielliedern, Tänzen, Gedichten und Gesangstücken einstudiert hatten, mit denen sie ihre Gäste im Saal erfreuten. Darunter ein Wikingertanz, Schauspiel Dinosaurierfund und natürlich dem zugehörigen Dino-Tanz, eine Abhandlung über die Heilquelle und vieles mehr. Den Abschluss gestaltete die Tanz-AG mit einem illustren "Huttanz".