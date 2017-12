Niedereschach Freudige Kindergesichter in Kappel

Niedereschach-Kappel. Den freudigen Gesichtern der Kinder ist es schon beim Betreten des Schulgebäudes anzumerken, dass an diesem Tag etwas Besonderes passiert. Denn anstelle der Lehrer haben sich bei Tee, Plätzchen und Kuchen die Kinder im Lehrerzimmer breit gemacht, anstelle der Schulbücher und Schreibhefte dominieren Klebstofftuben, Scheren, Teigausstecher und Farbpinsel den Tagesablauf.

Sämtliche Klassenzimmer und die Räume des Kindergartens haben sich unter der Regie von Rektorin Katrin Hoffmann mit ihrem Team aus Pädagoginnen und Eltern in ein riesiges Bastelareal verwandelt. Dass sogar ehemalige, sich inzwischen im Ruhestand befindliche Lehrkräfte ihre Mithilfe zum Adventszirkel angesagt hatten, zeige doch, wie wichtig allen diese gemeinsame Aktion von Schule und Kindergarten ist, so Rektorin Katrin Hoffmann.

Begonnen hatte der Aventszirkel mit einem Begrüßungskreis, bei dem gemeinsam musiziert und Weihnachtslieder gesungen wurden. Danach wurden die einzelnen Stationen vorgestellt. Im Anschluss erfolgte eine Auslosung, welche Kinder an welcher Station beginnen. Dadurch sei auch gewährleistet, dass die Kinder altersmäß gemischt seien und die Größeren den Kleineren zur Hand gehen. Ein pädagogisch wichtiger Aspekt, so die Rektorin, der sich im gesamtem Schulsystem mit dem Bildungshaus für Drei- bis Zehnjährige, das in Kappel seit Jahren erfolgreich praktiziert wird, widerspiegelt. So wurde zusammen gebastelt, gesägt und geklebt, wobei sich die Kinder ganz nach Lust und Laune, und natürlich ihrer Kreativität entsprechend ausleben konnten: Beim Basteln von Elchen, Sternen, Schnee- und Holzwichteln, Weihnachtsbaumschmuck, Fensterbildern, beim Plätzchenbacken und beim Kerzenziehen.