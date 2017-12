Niedereschach Freude über gut besuchtes Café

Niedereschach. Für 2017 hat das Heimatmuseum Niedereschach seine Arbeit getan und einige interessante Projekte vorgestellt. Auch im Haus sei einiges passiert. So lautet die Bilanz, die Hans Otto Wagner, Museumsleiter sowie Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins, in einem Rundbrief zieht. So sei die lang ersehnte Feuertreppe fertig und ermögliche Veranstaltungen im zweiten Obergeschoss. Dort, so Wagner, "werden wir nächstes Jahr wieder aktiv werden".