Niedereschach Fischbacher tauchen in Antike ein

Das Motto der Fischbacher Dorffasnet mit seinen vielen Höhepunkten lautet: "Römer, Griechen und Antike". Auch der Narrenfahrplan der Fischbacher Fasnet 2018 wurde veröffentlicht. Die beiden Zunftoberen hoffen dabei wieder einmal die rege Beteiligung aller Mitglieder und Hästräger.

Zu den Höhepunkten der Dorffasnet zählt der Schmotzige Dunnschtig, 8. Februar, mit Schülerbefreiung, Narrenbaum stellen, Narrengericht, Kinderumzug, Kinderfasnet in der Bodenackerhalle mit Ermittlung des Fischbacher Supertalents, am Fasnet-Sunntig, 11. Februar, der traditionelle Umzug der Narrenzunft und der abendliche große Zunftball. Als große Ehre empfindet man es bei der Narrenzunft, dass man am Fasnet-Dienstag, 13. Februar, eingeladen ist, am Umzug in der Narrenhochburg Villingen mitzulaufen. Zunftmeister Christoph Droxner appellierte deshalb beim Abstauben schon jetzt an alle Hästräger, sich diesen Termin ganz besonders vorzumerken.