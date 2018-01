Niedereschach Fischbacher füllen Gülle in Cabrio

Niedereschach-Fischbach. Es passte einfach alles: Die Bodenackerhalle war brechend voll, die Akteure auf der Bühne in Hochform und die Rollenverteilung ideal. Die Komödie von Bernd Kietzke, in die auch viele Fischbacher Begebenheiten eingebaut wurden, war mitten aus dem Leben gegriffen. Immer wieder gab es verdienten Szenenapplaus für die Akteure der Theatergruppe "Bühnenreif" des FC Fischbach.

Es geht um eine durch Brandstiftung abgebrannte Scheune und einen Angeklagten, der es trotz erdrückender Beweislage nicht gewesen sein will. Eigentlich ein Routine-Fall für Richter Hold, den es wegen eines Experiments des Justizministeriums an den Ort des Verbrechens nach Fischbach verschlagen hat. Schnell musste er feststellen, dass es die Fischbacher faustdick hinter den Ohren haben. Und dass die Menschen zusammenhalten, wenn ihnen jemand in arroganter Weise auf die Nerven geht, das musste kein geringerer als der verliebte Staatsanwalt Rigobert Ross, gekonnt gespielt von Holger Tranzer, erfahren, dessen Cabrio in einer Verhandlungspause mit Gülle gefüllt wurde. Derweil sang der Kirchenchor zur Ablenkung das Lied "Großer Gott wir loben dich". Manfred Bockhacker als genervter Richter ging ebenso in seiner Rolle auf, wie Gabi Tranzer, die als stets an allen Neuigkeiten interessierte Putzfrau Bruni Börner. Schon die Anfahrt nach Fischbach über die holprige Löcherpiste der Landesstraße 181 hatte dem Richter auf den Magen geschlagen und war ein Paradebeispiel dafür, wie das Stück durch lokale Begebenheiten humorvoll aufgelockert wurde. Dass der Angeklagte Niklas Börner, dessen Part Marco Thanheiser innehatte, am Ende freigesprochen wurde und er sogar in Gestalt seiner jungen Anwältin Marie Brand, deren Rolle mit Katharina Stern, ebenfalls mit Bravour ausfüllte, das Glück fürs Leben fand, geriet angesichts der turbulenten Ereignisse rund um die dörfliche Gerichtsverhandlung fast schon zur Nebensache. Johannes Korte in seiner Rolle als Gerichtsdiener Hannes Brand und Onkel der Anwältin, Christoph Droxner als aalglatter und zwielichtiger Versicherungsvertreter Franz Kaiser, Andrea Hellmich als Wirtin Uschi Willig, Reinhold Müller als Bauer Fred Schober und Gabi Draegert als Auszubildende und Wirtshaus-Bedienung Rosi Meier, sorgten dafür, dass es immer spannend blieb.

Am Freitag, 5. Januar, findet die zweite Aufführung der Justizkomödie in der Fischbacher Bodenackerhalle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt.