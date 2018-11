Niedereschach (alb). Zum Helfertag eingeladen hatte die Jugendfeuerwehr Niedereschach, unter der Leitung von Jugendwart Thomas Tuchel, die Drittklässler der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in Niedereschach. Zur Freude von Tuchel beteiligten aus den Reihen der Wehr nicht nur Mitglieder der Jugendwehr, sondern auch aktive Feuerwehrkameraden. Dabei erfuhren die Schüler alles darüber, wie sie sich bei einem Brandfall in der Schule oder in anderen Bereichen richtig verhalten. Das fängt beim richtigen Absetzen des Notrues an und reicht bis hin zu konkreten ersten Hilfemaßnahmen und dem Betätigen eines Feuerlöschers. Immer auf der Suche nach Nachwuchs in der Wehr wurde den Kindern auch ein Film über die Arbeit der Feuerwehr und deren Einsatzbereiche gezeigt. Am meisten Spaß machte es den Schülern, an verschiedenen aufgebauten Stationen selbst Hand anzulegen, sei es nun, von Hand mit der Kübelspritze einen kleinen Brand zu löschen oder dies mit einem Feuerlöscher zu tun oder mit dem Spreitzer ein Überraschungs-Ei zu packen und anzuheben, ohne es zu beschädigen.