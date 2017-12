Niedereschach Fernsehrichter Hold ermittelt

Niedereschach-Fischbach. Garantiert viel Spaß versprechen die Akteure der Theatergruppe "Bühnenreif" des FC Fischbach beim traditionellen Weihnachtstheater in der Fischbacher Bodenackerhalle. Die erste Vorführung findet am Freitag, 29. Dezember, die zweite am Freitag, 5. Januar, statt. Regie führt einmal mehr der Ehrenvorsitzende des FCF, Ulli Scharnitzki. Er hat, unterstützt von seiner Frau Vera, ein Ensemble zusammengestellt, damit das beliebte Theaterspiel wieder stattfinden kann.

In der schnelllebigen, stressigen und globalisierten Welt ist dies nicht mehr einfach, denn Zeit – und die ist bei allen Mitwirkenden erforderlich – ist für viele ein knappes Gut geworden. Doch Ulli und Vera Scharnitzki, die zudem als Souffleuse dabei sein wird, schaffen es mit viel Überredungskunst immer wieder, auch Neueinsteiger für einen Auftritt auf der Fischbacher Theaterbühne zu gewinnen. In diesem Jahr sind es mit Katharina Stern, Christoph Droxner und Marco Thanheiser gleich drei Theaterneulinge. Hinzu kommen mit Manfred Bockhacker, Johannes Korte, Gabi Tranzer, Andrea Hellmich, Reinhold Müller, Gabi Draegert und Holger Tranzer sieben theatererfahrene Darsteller.

Dreiaktige Justiz-Komödie