Niedereschach Feierabendvesper findet Anklang

Das Wetter spielte mit, und die Gäste fühlten sich auf dem sonst für den Nachwuchs als Spielplatz dienenden Gelände rund um den Kindergarten im Freien sichtlich wohl.

Kindergartenleiterin Iris Müller begrüßte die Besucher, für die Bewirtung mit Getränken, Steakwecken, gegrillten Würstchen, geräucherten Bratwürsten und Brezeln sorgten die Eltern. Die Kinder selbst brachten sich bei dem bestens organisierten Fest in Form einer Aufführung mit ein. Sie erhielten natürlich viel Beifall vom Publikum.

Ein Zuschauer freute sich über den Auftritt der Kinder ganz besonders: Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser, der einen Tag vor dem Fest Geburtstag hatte. Ihm zu Ehren sangen die Kinder ein Geburtstagslied und gratulierten dem Ortsoberhaupt von ganzem Herzen. Ein Berufe-Raten-Quiz und das Siggi-Säge-Lied der Jungen und Mädchen rundeten das Programm ab. Es war eine Freude zu erleben, mit welchem Eifer die Kinder bei ihrem gebotenen Programm bei der Sache waren. Ganz so wie geplant klang danach das Fest in gemütlicher Runde und bei guten Gesprächen an den Festbänken in einem harmonischen Miteinander aus.