Niedereschach FC-Nachwuchs blickt auf Jahr zurück

Die einzelnen Jugendmannschaften zeigten danach ihre Auftritte. Regina Rist und Melanie Reiser hatten mit der D2-Jugend einen anspruchsvollen Becher-Beat einstudiert, bei der auch die Zuschauer begeistert mitklatschten.

Johannes Muckle konnte mit seinem Ausweichsketch zusammen mit den D1-Jugendspielern die Zuschauer in den Bann ziehen. Nach diesem Programm wurde ein Jahresrückblick mit allen Impressionen aus dem ereignisreichen Fußballjahr an die Leinwand projiziert. Als Höhepunkt kam dann Nikolaus. Er hatte während des Jahres, so räumte er ein, immer wieder das Training beobachtet und konnte daraus so einiges berichten. Einige bekamen die Rute von Knecht Ruprecht zu spüren. Doch am Ende konnten alle Kinder ihr Säckchen vom Nikolaus in Empfang nehmen.

Erfolgreich war der Losverkauf für die bestens bestückte Tombola. Dieses Jahr konnten 150 Preise mitgenommen werden. Alle Kinder bekamen noch eine FC Kappel-Beanie- Mütze überreicht.